Минфин предложит уточнить бюджет на 2026-2028 годы без поправок в закон

Министерство финансов России намерено уточнить федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов без внесения поправок в закон.

Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил журналистам в кулуарах Совета законодателей 27 апреля.

«Весной мы обойдемся без поправок. Но обратимся в парламент за возможностью уточнения бюджета и отдельных параметров бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства», — передает его слова РИА Новости.

Глава Минфина указал, что в рамках этих полномочий могут быть скорректированы и основные параметры бюджета.

Силуанов добавил, что в случае получения разрешения от Федерального Собрания на внесение изменений в параметры действующего бюджета кабмин во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части.