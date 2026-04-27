В стране ЕС опасаются усугубления нынешнего энергетического кризиса

Власти Германии создали кризисный штаб из-за угрозы дефицита топлива, сообщает BILD. Причиной стали блокада Ормузского пролива и возможная остановка поставок по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Штаб возглавил госсекретарь Минэкономики Франк Ветцель.

Особое беспокойство вызывает ситуация с авиационным керосином. Его годовое потребление в Германии составляет 9,2 млн тонн. Собственное производство — 4,5 млн тонн, импорт — 6,1 млн тонн, при этом 1,4 млн тонн уходит на реэкспорт. В промышленных хранилищах на конец февраля было 300 тыс. тонн, в государственном резерве — около 1,1 млн тонн.

Основная угроза — остановка «Дружбы», по которой из Казахстана поступает нефть для НПЗ в Шведте. Этот завод снабжает топливом Берлин и столичный аэропорт. Президент института ifo Клеменс Фюст заявил, что закрытие трубопровода усугубит энергокризис, и выразил недоумение, почему власти заранее не подготовили альтернативные маршруты поставок.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Украина будет использовать трубопровод «Дружба» как рычаг давления на Евросоюз. По его словам, после получения кредита в €90 млрд Киев вряд ли сразу перекроет прокачку, но начнет требовать новых уступок. Отказ может привести к очередной остановке транзита.