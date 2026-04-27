Путин согласился перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.

С такой инициативой партия выступила на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», — сказал Путин.

Он попросил депутатов и сенаторов в ближайшее время заняться этим вопросом.

Ранее в России предложили перенести на более длительный срок погашение бюджетных кредитов регионов в 2026 году.

Также стало известно, что правительство спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам.