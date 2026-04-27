Экономику РФ сравнили с женщиной «с узкой талией»

Экономика России напоминает женщину с узкой талией, заявил в интервью «Ведомостям» главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, у нее есть «серьезное основание» — сырьевой энергетический комплекс, «солидный верх» — сфера услуг, а «талия» — это средства производства, микроэлектроника и станкостроение.

Экономический и военно-политический передел мира будет иметь долгосрочные последствия даже после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке, отметил Клепач. Краткосрочные последствия дают России временную передышку и дополнительные доходы благодаря росту цен на нефть, газ, удобрения, гелий и продовольствие.

Общий выигрыш экспортных доходов может составить от $80 млрд до $150 млрд, если конфликт продлится от 6 до 12 месяцев. Клепач добавил, что старая модель глобализации себя исчерпала, сейчас наблюдается активизация протекционизма.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании президиума совета законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что суммарный дефицит регионов России по итогам минувшего года достиг 1,5 трлн рублей. Он охарактеризовал ситуацию с бюджетом субъектов страны как непростую.