Более 50 судов пересекли Ормузский пролив за минувшую неделю

54 судна пересекли Ормузский пролив в течение недели с 20 по 26 апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных мониторинговых систем морского транспорта.

Меньше всего судов прошли через пролив 26 апреля - 4, больше всего - 13 - 20 апреля. При этом сохранялась тенденция с движением судов преимущественно с запада на восток - на выход из Ормузского пролива в сторону Оманского залива.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Американские военные 13 апреля начали морскую блокаду Ирана. 21 апреля президент США объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Однако иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.