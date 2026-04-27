Словакия подала жалобу в суд ЕС из-за закупок российского газа

Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики.

Жалоба была подана в суд сообщества на минувшей неделе. Аналогичный документ туда ранее направила Венгрия.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X задался вопросом о том, как Европейский союз будет оплачивать российский газ после введения новых санкций.

23 апреля глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X написала, что одобрение кредита на €90 млрд для Украины и принятие 20-го пакета антироссийских санкций даст Украине "серьезный импульс". Она отметила, что тупик в предоставлении кредита Киеву и одобрении антироссийских санкций "преодолен", а Евросоюз "расчистил путь" для реализации этих инициатив.