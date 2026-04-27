России предсказали падение нефтегазовых доходов

В мае нефтегазовые доходы федерального бюджета России достигнут 650 миллиардов рублей, что на 27 процентов выше, чем 512,7 миллиардов в том же месяце годом ранее. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на предварительных данных о добыче и ценах на нефть, сообщает Reuters.

Однако если говорить о результате первых пяти месяцев года, то он окажется ниже, чем в 2025-м — 2,94 триллиона рублей против 3,16 триллиона. Падение обеспечат три слабых первых месяца, в которых доходы оказались существенно ниже прошлогодних.

Оценивать нефтегазовые доходы за май еще в апреле агентству позволяет традиционный месячный лаг, в рамках которого казна ощущает эффект от изменения цен на нефть только через месяц после того, как они произошли, то есть на майских доходах скажутся продажи апреля. По этой же причине доходы за март оказались на минимуме при взлете мировых котировок.

Как отмечается в материале, перекрытие Ормузского пролива Ираном после начала операции Израиля и США позволило России продавать нефть по значительно более высокой цене, а также заставило Вашингтон частично приостановить санкции против российского сырья. Тем не менее Москва пока не может в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией из-за атак беспилотников на собственные нефтеналивные терминалы в Балтийском и Черном морях.

Еще одной проблемой остается укрепление курса рубля, из-за которого в рублевом выражении стоимость нефть и, соответственно, налоги с нее снижаются.