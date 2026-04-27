Стоимость нефти Brent превысила отметку в 109 долларов

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 109 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

По состоянию на 18.21 по московскому времени Brent подорожала на 3,66%, достигнув 109,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

К 18.26 по московскому времени рост стоимости Brent замедлился, котировки снизились до 109,13 доллара за баррель, что соответствовало росту на 3,61%. Одновременно июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI прибавили 3%, достигнув отметки 97,23 доллара за баррель.

Ранее мировые котировки нефти увеличились более чем на 2% после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.