Мировые цены на фисташки подскочили до максимума с 2018 года

Военный конфликт на Ближнем Востоке уже отражается на глобальных продовольственных рынках: одним из первых индикаторов стали фисташки, цены на которые достигли максимума за последние восемь лет. Впрочем, в России пока стоимость фисташек (как и многих других продуктов, которые поставлял Иран) остается стабильной за счет диверсификации импорта.

© Российская Газета

По данным аналитической компании Expana, которые приводит Financial Times, котировки фисташек в марте поднимались до 10 долларов за кг. Одновременно спрос подогревается ажиотажем вокруг так называемого дубайского шоколада с фисташковым кремом.

На Иран приходится около 20% мирового производства и до трети экспорта фисташек. Боевые действия и сопутствующие ограничения нарушили логистику: судоходные линии меняют маршруты, сроки доставки увеличиваются, а издержки растут. По некоторым оценкам, ситуация усугубилась введением Тегераном фактического запрета на вывоз сельхозпродукции, что резко сократило предложение на внешних рынках.

Для России последствия носят неоднозначный характер. С одной стороны, Иран традиционно обеспечивал свыше 90% импорта фисташек, что формирует высокую зависимость от одного поставщика. С другой - участники рынка утверждают, что на рознице кризис пока практически не отражается.

Как отмечает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, федеральные сети не фиксируют ни дефицита, ни резкого роста цен: базовые позиции начинаются примерно от 150 руб. за 100 г, а ассортимент формируется за счет диверсифицированных поставок. Помимо Ирана, фисташки поступают из Турции и Китая, а сама логистика выстроена через дистрибьюторов и оптовые базы.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтверждает, что теоретически замещение возможно. Турция остается вторым по значимости поставщиком, а Китай - третьим, при этом для Дальнего Востока китайское направление особенно выгодно из-за короткого логистического плеча. Однако расширение импорта из альтернативных стран потребует времени и может сопровождаться ростом закупочных цен.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Светланы Ильяшенко, в "фисташковом кризисе" совпали сразу несколько факторов: геополитика, логистические сбои и всплеск глобального спроса. При этом у ключевых конкурентов Ирана - США и Турции - наблюдаются проблемы с урожаем и ограниченные запасы, что сужает возможности быстрой компенсации выпадающих объемов.

Риски выходят за пределы сегмента орехов. Иран играл заметную роль в поставках тепличных овощей в зимне-весенний период: по отдельным позициям - таким как салаты, сельдерей, баклажаны и сладкий перец - его доля превышала 80%, отмечает Ильяшенко. В случае затяжного кризиса это может привести к напряжению на рынке свежей продукции.

Пока же сети компенсируют выпадающие объемы за счет Турции, Азербайджана, Узбекистана и Египта, а в летний сезон традиционно усиливается доля отечественных производителей, говорит Богданов.

Отдельные категории уже демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, сладкий перец за последний месяц даже подешевел - минимальные цены снизились с 400 до 250 руб. за кг, что связано с сезонным фактором и сменой поставщиков. В целом, по оценке Богданова, предпосылок для системного дефицита продовольствия на данный момент нет.

Тем не менее устойчивость текущей модели зависит от продолжительности кризиса. Если ограничения на экспорт из Ирана сохранятся, импортерам придется ускоренно перестраивать цепочки поставок, что неизбежно приведет к удорожанию логистики и, вероятно, постепенному росту цен для конечного потребителя. В наибольшей зоне риска остаются нишевые категории и продукция с высокой долей иранского происхождения, где эффект замещения ограничен.