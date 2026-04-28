«Аномальный осадки» в России угрожают будущему урожаю

Работы на полях идут с опозданием минимум на 14 дней, в некоторых регионах — почти на 20 дней, сообщили «Известиям» представители отрасли. Причина — аномальные осадки, переувлажнение почвы и отсутствие положительных температур.

Сложности наблюдаются практически во всех регионах Центральной России и в Поволжье, отметил фермер из Воронежа Никита Токмаков. Последний раз такая холодная весна была в 1987 году. Из-за погоды аграрии уже не успевают сеять ранние яровые — ячмень, горох, пшеницу. Когда температура поднимется, придется выбирать: сеять их или поздние — кукурузу, подсолнечник, сою. По мнению фермеров, доля ранних яровых в структуре посевов сократится.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил, что сажать картофель на майских праздниках не рекомендуется — почва еще не прогрелась до необходимых 8 градусов. При этом в Брянской области и южных регионах уже засеяно около 10% площадей под ранние сорта. Овощ может появиться в продаже в начале июля.

Глава АККОР Тульской области Евгения Подшебякина добавила, что в регионе работать на поле невозможно из-за высокой влажности. Аграрии надеются на улучшение погоды, но времени остается все меньше. Многие уже пересматривают структуру посевных площадей. Окончательные решения будут приняты в ближайшие дни. Ситуация остается напряженной, точно спрогнозировать влияние на урожай пока невозможно.