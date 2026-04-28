Китаю грозит резкое сокращение населения

Масштаб депопуляции в Китае может достигнуть 60 млн человек — это эквивалентно населению всей Франции.

«В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность труда», — приводит издание South China Morning Post слова замглавы исследовательской группы Rhodium Group Аллена Фэна.

Журналисты отмечают, что депопуляция негативно влияет на экономику, так как из-за старения населения для ухода за пожилыми требуется больше денег.

