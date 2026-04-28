Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны, впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех?

США воспользовались конфликтом на Ближнем Востоке и резко нарастили экспорт своей нефти, нефтепродуктов и СПГ. Они занимают рыночную долю ОПЕК, которые из-за военной ситуации, наоборот, вынужденно сократили поставки на экспорт своих энергоресурсов. Как США удалось нажиться на развязанном ими конфликте на Ближнем Востоке?

Экспорт нефти из США достиг исторического максимума в 12,9 млн баррелей в сутки, из которых более 60% составили нефтепродукты (по данным на начало апреля). Морской экспорт в апреле достигнет рекордных 9,6 млн баррелей в сутки, а поставки в Азию увеличатся почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем - до 2,5 млн баррелей в сутки, прогнозирует аналитическая компания Kpler. Американские компании неплохо на этом зарабатывают, учитывая, что и цены выросли, и объем экспорт. Cтоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов выросла на 32 млрд долларов по сравнению с довоенными показателями, это увеличило корпоративную прибыль и налоговые поступления, посчитали в ROI.

Поставки СПГ тоже резко выросли. В марте экспорт установил исторический максимум. По данным Kpler, в совокупности и экспорт нефти, и экспорт СПГ из США в Азию в марте и апреле выросли примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост доли США на рынке нефти связан с ситуативными факторам, тогда как на рынке СПГ - со структурными, говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

«Рост экспорта СПГ из США - это последствия ввода новых мощностей. Несколько дней назад первую экспортную отгрузку совершил завод Golden Pass, десятая по счету площадка по производству сжиженного природного газа на территории Соединенных Штатов. Уже в 2025 году экспорт СПГ из США увеличился до 154 млрд кубометров против 122 млрд кубометров в 2024 году. В нынешнем году объем экспорта достигнет еще больших значений, в том числе из-за роста спроса на внешних рынках», - говорит Терешкин. «Американцы действительно стали больше производить СПГ. Они дозагрузили те заводы, которые есть, и запустили новые заводы. Кроме того, отопительный сезон на внутреннем рынке закончился, текущее потребление снизилось, соответственно, они высвободившиеся объемы перенаправили на экспорт», - говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

А вот по нефти США не нарастили объем собственной добычи. Как же вырос экспорт?

«Это произошло потому, что они увеличила импорт одной нефти, а нарастили экспорт другой нефти и нефтепродуктов. США завозят к себе среднесернистую и довольно тяжелую нефть, а экспортируют, наоборот, легкую и нефтепродукты (сделанные из тяжелой нефти). Импортируют они больше из Канады и Мексики, а морем экспортируют в те страны, которые раньше получали ближневосточную нефть, которая теперь недоступна», - объясняет Игорь Юшков.

При этом, с одной стороны, частные нефтяные компании США зарабатывают дополнительные прибыли в текущей ситуации. Но, с другой стороны, это создает проблему американскому населению и в целом американской экономике. Потому что следом поднимаются цены на внутреннем рынке, чтобы удержать топливо внутри страны.

В отличие от газового рынка, на нефтяном рынке у компаний есть выбор, куда поставлять свой товар - на внутренний или внешний рынок, и это основная проблема для действующей администрации США, говорит Юшков.

Пока доля США на мировом рынке растет, доля ОПЕК падает. По данным МЭА, в марте 2026 года добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась на 3,15 млн баррелей в сутки в сравнении с уровнем предшествующего месяца; в ОАЭ сокращение составило 1,27 млн баррелей в сутки, в Кувейте - 1,35 млн, а в Ираке - ровно 3 млн. Суммарный объем этих сокращений сопоставим с объемом нефтедобычи в РФ - 8,96 млн баррелей в сутки в марте 2026 года, замечает Терешкин.

При этом, еще до перекрытия Ормузского пролива ОПЕК+ начала повышать квоты на добычу почти на 2,9 млн баррелей в сутки как раз для того, чтобы вернуть себе свои позиции на мировом рынке. Многие участники ОПЕК+ были недовольны, что им пришлось до этого ужаться по добыче, и этим воспользовались конкуренты, в том числе США, Гаяна, которые нарастили добычу.

Теперь, конечно, ситуация иная.

«Из-за перекрытия Ормузского пролива поток нефти классического ОПЕК - Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ плюс Иран - уменьшился, и их доля на рынке действительно сократилась. Но не благодаря эволюционному пути, а просто потому, что их нефть не может выйти полноценно на мировой рынок. Но когда Ормузский пролив освободится, мы опять увидим, как ОПЕК+ возобновляет увеличение квот», - заключает Юшков.

Дело в том, что азиатским странам не совсем подходим легкая американская нефть. Азиатские НПЗ спроектированы для работы с более плотной и сернистой нефтью с Ближнего Востока, а не с легкими американскими сортами. Заводы могут использовать легкую нефть, но процесс становится менее эффективным и прибыльным. Поэтому после разрешения конфликта все вернется на круги своя. Радость американских нефтяников будет недолгой.