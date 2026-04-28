Еще одна страна жалуется на высокие цены из-за энергетической блокады США

Жизнь на Кубе существенно подорожала в связи с энергетической блокадой со стороны США, которая вызвала дефицит топлива и перебои в экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

Поездка из провинции Артемиса в Гавану на микроавтобусе подорожала с 500–700 до более чем 2000 песо, сообщила Мария Каридат Гутьеррес. В столице выросли цены на продукты, упала доступность базовых товаров. Преподаватель на пенсии Эухенио Торрес заявил, что минимальной зарплаты в госсекторе едва хватает на упаковку яиц, а пенсии ни на что не хватает. Лекарства в аптеках почти исчезли, объем субсидируемых товаров резко сократился.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение из-за «кубинской угрозы».

Торрес отметил, что ситуация очень тяжелая, но люди больше обеспокоены повседневной жизнью, а не большой политикой. Правительство Кубы заявило, что США стремятся задушить экономику острова и сделать условия жизни населения невыносимыми.

Как указал Торрес, «нельзя упускать из виду давление Соединенных Штатов, которые перекрыли нефть и теперь даже угрожают военной агрессией».