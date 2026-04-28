Государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию крупной партии армянской минеральной воды «Джермук» как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах России. Как сообщил РБК заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов, под блокировку попали 338 тысяч бутылок. Они не будут допущены к продаже до завершения полной проверки.

Поводом для остановки оборота продукции послужило письмо Роспотребнадзора. Ведомство указало на необходимость «принятия срочных мер, чтобы исключить причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан России» в связи с выявленными «нарушениями обязательных требований». Конкретные вещества-нарушители пока не называются, но решение принято в превентивных целях.

Под запрет попала минеральная вода с двумя датами производства — 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года. Как подчеркнул Реваз Юсупов, «до завершения всех этапов проверки эта вода не попадет в руки потребителям». Таким образом, система «Честный знак» выполнила свою блокирующую функцию, не допустив потенциально опасный товар на прилавки.

Это уже не первый случай претензий к армянской минеральной воде «Джермук» на российском рынке. В 2024 году Роспотребнадзор уже приостанавливал продажи отдельных партий этого бренда. Тогда причиной стало обнаружение уксусной кислоты в воде, что является грубым нарушением стандартов качества и безопасности.