Россиянам рассказали, что последует за очередным снижением ключевой ставки

Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что регулятор рассматривал возможность взять паузу. На последние две недели апреля инфляция была околонулевой, годовая составила 5,7% (в 2022 году — почти 12%, в 2024-м — около 10%, в 2025-м — 5,59%). Однако ЦБ этого недостаточно, сообщает РИА Новости.

Цель регулятора — 4% в долгосрочной перспективе. Последние пять раз ставка снижалась минимальным шагом — на 0,5 п.п. Набиуллина заявила, что любой проинфляционный фактор может отбросить ситуацию назад.

Один из таких факторов — война на Ближнем Востоке. Логистический и энергетический кризис привел к росту цен на фрахт, удобрения, алюминий, бензин и авиатопливо по всему миру. Все эти расходы перекладываются на покупателей. Россия защищена (у нее есть свои нефть, газ, удобрения, алюминий), но мировая инфляция распространяется через импорт.

Проинфляционные риски также создают возможное ослабление рубля, высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, дефицит бюджета и повышение тарифов ЖКХ с 1 октября. С мая Минфин возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.

При этом экономика нуждается в дешевых кредитах: в первом квартале ВВП снизился на 1,5%, предпринимательская уверенность упала до худшего уровня с 2006 года. Это заставляет ЦБ снижать ставку, несмотря на риски. Регулятор не исключает, что на одном из следующих заседаний он возьмет паузу. Эксперты ждут снижения до 14% в июне.

По итогам года аналитики прогнозируют ключевую ставку на уровне 13% (в лучшем случае 12%). Нейтральная ставка в 7,5–8,5%, по оценке ЦБ, более реальна в 2027 году. Набиуллина не исключает, что цикл снижения может быть прерван в любой момент.