Война в Иране неожиданно поставила «под удар» еще одну отрасль

Сбои в поставках битума увеличили стоимость и сложность ямочного ремонта во многих странах. В Южной Корее местные власти вынуждены замедлять темпы строительства дорог, сообщает Financial Times.

В Индии, где правительство ставит цель строить 100 км автомагистралей в день, ситуация ощущается особенно остро. Страна импортирует около 40% битума, практически весь объем поступает из Персидского залива. Экспорт битума из портов залива в Индию в марте упал до 7 тыс. тонн с 32 тыс. тонн в марте прошлого года. По меньшей мере 17 судов, которые должны были доставить битум в Индию, оказались заперты в заливе в начале конфликта.

Гендиректор Национальной федерации строителей автомобильных дорог Индии сообщил, что многие небольшие компании получают лишь два грузовика битума из десяти запланированных. Цены на битум с февраля выросли более чем на 50%. Работы в штатах Гоа, Керала и Раджастхан уже приостановлены или идут с задержками. Федерация направила письма в Министерство дорожного транспорта, требуя более «всеобъемлющего» пакета помощи.

В Южной Корее зафиксированы задержки на объектах, включая строительство моста мира Синдо в Инчхоне. В Италии подрядчики обращаются к властям с жалобами на растущие издержки. Мэр Турина заявил, что основной удар пришелся на работы по содержанию дорог и замене полотна.