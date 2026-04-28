Набиуллина ответила на обвинения в замедлении роста экономики

Банк России принимает вынужденные меры относительно деятельности денежно-кредитной политики.

Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя информацию о замедлении российской экономики.

«И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — сказала она, выступая на «Альфа-Саммите» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Набиуллиной, перегрев экономики не всегда заметен на уровне отдельных компаний, однако макроэкономические данные свидетельствуют о том, что в России спрос превышает предложение.

24 апреля 2026 года Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне 2025 года, когда ставка впервые за три года была снижена с исторического максимума в 21%. К апрелю 2026 года ставка уменьшилась уже на 6,5 процентного пункта.

Регулятор отмечает, что внутренний спрос приблизился к возможностям расширения предложения, однако устойчивая инфляция пока остаётся в диапазоне 4–5%. Базовый прогноз ЦБ предполагает среднюю ставку в 2026 году на уровне 14–14,5%, а в 2027 году — снижение до 8–10%.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года.