ЦБ вернулся к идее ввести норматив валютной ликвидности для банков

Банк России вновь обдумывает вопрос о введении отдельного норматива по валютной ликвидности. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Frank Media. Это было спровоцировано ростом ставок по юаневым свопам.

О возможном введении такого норматива осенью 2024 года говорила зампред ЦБ Ольга Полякова. Позже директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заверял, что ситуация изменилась, так как были введены санкции.

«У банков после этого аппетита какого-то большого по наращиванию валютных активов просто не осталось», — говорил он в январе 2025 года. «У нас в марте, действительно, ставки по юаневым свопам были повышенными. Причина какая? Формально — отток юаневых средств клиентов банков. По сути, причина была в том, что в предыдущие месяцы наши банки наращивали достаточно активно кредитование в юанях, а фондирование у них было не очень устойчивое. Когда клиенты со своими деньгами юаневыми ушли, многие банки пошли искать юани на денежном рынке, а это короткий рынок, ставки там взлетели», — заявила Набиуллина.

Позиция регулятора, по ее словам, сводится к тому, что для выдачи длинных кредитов необходимо иметь источник надежного финансирования или резервы по высоколиквидным юаневым активам.

Так, в начале текущего года портфель валютных кредитов корпоративных клиентов вырос на 293 млрд рублей или 4%, до 7,76 трлн рублей. Этот рост был обеспен кредитами в юанях, которые в январе выросли на 7%, до 714,3 млрд юаней, что стало максимальным ростом кредитов в валюте с 2022 года.

Помимо этого, в марте рос спрос на юаневую ликвидность на денежном рынке, который был связан с оттоком средств клиентов у некоторых кредитных организаций. Так, вмененные ставки на юаневых свопах выросли тогда до 15-40%.