Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците кадров в России

Центробанк внимательно следит за состоянием рынка труда в России, заявила на Альфа-саммите глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что доступ к более оперативным данным о занятости позволил бы быстрее принимать решения по денежно-кредитной политике, сообщает агентство «Интерфакс».

Как подчеркнула Набиуллина, текущий дефицит рабочей силы в стране беспрецедентен для современной России. Эта ситуация оказывает существенное влияние на экономику и политику Центробанка.

Ранее стало известно, что за прошедшие пять лет кадровый резерв в России сократился почти вдвое до 4,4 млн человек. Основной приток обеспечивается за счет молодежи, поскольку ежегодно на рынок труда выходят около 1,7 млн выпускников образовательных учреждений.