Набиуллина раскрыла механизм принятия решений по ключевой ставке

Подготовка к пересмотру главного финансового показателя страны начинается за три недели до заседания и опирается на макроэкономические прогнозы, а также опрос 15 тыс. компаний, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Подготовка к совету директоров регулятора начинается за три недели до официального заседания, передает РИА« Новости».

Выступая на бизнес-форуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость аналитической работы.

«Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз», – заявила она.

Решение базируется на макроэкономическом прогнозе, поскольку изменение ставки влияет на инфляцию лишь спустя несколько кварталов. Специалисты обсуждают внешние условия, включая цены на нефть, и внутреннее состояние экономики. Расчеты строятся на основе различных математических моделей профильных департаментов.

Отдельное внимание уделяется ситуации на местах. На следующий день после предварительных докладов руководство выслушивает глав восьми территориальных учреждений. Их главная задача заключается в анализе экономических процессов в регионах и регулярном взаимодействии с предпринимателями.

Важным фактором при определении финансовой политики остаются настроения реального сектора. Ежемесячно перед заседаниями проводится опрос 15 тыс. компаний из различных отраслей экономики. После сбора всех данных начинаются многодневные дискуссии, где фактические показатели сравниваются с ожиданиями для итоговой корректировки курса.

