Набиуллина предложила не кормить себя иллюзиями по поводу ставки
Снижение ключевой ставки никак не поможет увеличить объемы первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже, потому что желание компаний блокируют другие факторы.
Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
«Не нужно кормить себя иллюзиями, что когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет», — предупредила она.
Какие именно барьеры мешают такому процессу, глава ЦБ не уточнила. Однако в две недели назад она отмечала, что в стране выдается слишком много субсидий, из-за которых развивать в России рынок капитала становится некому, а компании не спешат выходить на биржу.
Кроме того, более года назад замглавы Минфина Алексей Моисеев признавал, что крупные IPO на Мосбирже не проводятся из-за малой емкости фондового рынка, то есть отсутствия у инвесторов денег.
В ходе сегодняшнего саммита Набиуллина также отвергла обвинения в том, что с помощью высокой ставки регулятор намеренно причиняет вред национальной экономике.