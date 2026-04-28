Набиуллина рассказала о спорах в ЦБ на повышенных тонах

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во вторник, 28 апреля, рассказала, что совет директоров ЦБ ведет споры на повышенных тонах при подготовке решений по ключевой ставке.

Она отметила, что Центробанку важно сохранять прозрачность для того, чтобы россияне видили логику принятых решений. По ее словам, ЦБ понимает ответственность перед страной: он должен выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции».

— У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах — по поводу решений, которые нужно принимать. Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, потому что мы буквально год назад начали публиковать резюме, где мы обсуждаем разные аргументы разных сторон, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

24 апреля Эльвира Набиуллина объяснила, что пришла на пресс-конференцию по изменению ключевой ставки без брошки, поскольку время для этого «еще не пришло».

В тот же день ЦБ снизил ключевую ставку с 15 процентов до 14,5 процента. Представители регулятора отметили, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. По словам Набиуллиной, резкое снижение ключевой ставки до трех процентов приведет к классической гиперинфляции.