Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что задача ЦБ «унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки».

Набиуллина в ходе выступления на «Альфа-саммите» описала главную цель отечественного регулятора известным экономическим афоризмом, передает ТАСС.

Она отметила, что безусловным приоритетом ведомства остается обеспечение ценового равновесия.

«Процитирую одного из руководителей ФРС Уильяма Мартина, который говорил, что задача центральных банков в том, чтобы унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки», – сказала Набиуллина.

Она добавила, что именно такие действия позволяют защищать интересы общества. По словам главы ведомства, Банк России часто обвиняют в искусственном замедлении экономики, однако в текущей ситуации выбор стоит исключительно между высокой инфляцией и бурным развитием.

Накануне Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

