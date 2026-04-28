Набиуллина рассказала, какой станет экономика России через 10 лет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах экономики, глава Центробанка отметила, что прогнозировать такие горизонты непросто, однако регулятор ориентируется на долгосрочные тренды. По ее словам, ключевую роль, вероятнее всего, сыграют именно технологические изменения.

Она подчеркнула, что современный этап можно охарактеризовать как период масштабных технологических сдвигов, которые происходят не так часто. По ее оценке, эти процессы будут определять условия ведения бизнеса, работу финансовой сферы и повседневную жизнь.

Среди важнейших факторов будущего глава ЦБ также выделила развитие искусственного интеллекта. Она указала, что его возможности и риски пока не полностью понятны, однако влияние ИИ на экономику будет определяющим.

Еще одним трендом она назвала усиление платформенной экономики и рост значения масштабов данных и клиентских баз. При этом, как отметила Набиуллина, одной из ключевых задач станет сохранение конкуренции и недопущение зависимости пользователей от крупных платформ.

В то же время глава регулятора подчеркнула, что вне зависимости от технологических изменений важнейшим условием остается макроэкономическая стабильность.