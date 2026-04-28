Трехнедельный минимум: что оказывает «основное влияние» на золото

Во вторник золото показало самое резкое падение за последние три недели — минус 1,1%, до 4628,63 доллара за унцию, самого низкого уровня с 7 апреля, сообщают биржевые данные. Июньские фьючерсы на золото в США также потеряли 1,1%, опустившись до 4642,90 доллара, передает Bloomberg.

Высокие цены на нефть усиливают инфляционные опасения, а инвесторы ждут решений центральных банков, чтобы понять, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на процентные ставки.

Как пишет Wall Street Journal, Дональд Трамп и его советники скептически отнеслись к предложению Ирана по открытию Ормузского пролива, инициатива не получила поддержки Белого дома. Ранее Axios сообщал, что Тегеран предложил временное соглашение: Иран готов возобновить работу пролива при условии снятия Вашингтоном блокады судов. На этом фоне во вторник цены на нефть продолжили рост.

Восемь недель конфликта вызвали шок в энергоснабжении, что усилило инфляционные риски и повысило вероятность сохранения или повышения ставок центробанками. С конца февраля золото потеряло около 12%. Аналитик Marex Эдвард Мейр заявил, что геополитика остается главным драйвером цен на золото. По его словам, в случае сделки между США и Ираном доллар ослабнет, что приведет к росту золота.

Тем временем доллар укрепился, а нефть превысила 111 долларов за баррель на фоне блокады Ормузского пролива. Рост цен на нефть может разогнать инфляцию через увеличение транспортных и производственных затрат.

Серебро подешевело на 2,9% — до 73,28 доллара за унцию. Платина потеряла 1,6% (1951,33 доллара), палладий снизился также на 1,6% — до 1453,38 доллара.