Цена нефти Brent превысила $112 впервые с 30 марта

Цена нефти Brent на ICE превысила $112 впервые с 30 марта
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $112 баррель впервые с 30 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 14:39 мск, стоимость Brent росла на 3,56%, до $112,08 за баррель.
К 14:49 мск Brent ускорила рост и торговалась на уровне $112,7 за баррель (+4,13%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 5,69%, до $101,85 за баррель.