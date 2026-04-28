Кому работать: к чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%

Трудовым мигрантам сегодня хватает работы, жалоб на сложности с поиском нет, заявил НСН Ренат Каримов.

Рост пошлин для мигрантов на 1000% затронет лишь 1-2% тех, кто приезжает в России на заработки, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина о резком повышении госпошлин для иностранцев с 1 июля 2026 года. Сборы вырастут на 200–1000% (до 12 раз) для покрытия расходов на администрирование миграции. ВНЖ подорожает до 30 000 руб., РВП — до 15 000 руб., а гражданство — до 50 000 рублей, пишут «Ведомости». При этом без привлечения трудовых мигрантов обеспечить экономический рост РФ будет сложно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Каримов пояснил, что изменения затронут далеко не всех.

«Нужно понимать, что эти сборы касаются очень маленького числа трудовых мигрантов, у кого есть вид на жительство, кто подает на гражданство. Это всего несколько процентов от общего количества трудовых мигрантов, 1-2%. Это никак не повлияет на мигрантов, которые приезжают работать по патентам или трудовым договорам. Эти граждане приезжают из государств, входящих в ЕврАзЭС», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что мигрантам хватает работы, жалоб на сложности с поиском нет.

«Есть ли для них рабочие места? Это вопрос. Надо оценивать, какая у нас безработица и условия при приеме на работу. Кто-то говорит, что не хватает работников. А по данным hh.ru, сейчас в среднем на одно резюме приходится десять соискателей. Конечно, все зависит от сферы. Члены нашего профсоюза все работают, мы не сталкивались с жалобами, что кому-то работы не хватает», - рассказал собеседник НСН.

Количество уголовных дел, связанных с незаконной легализацией мигрантов, растет, в стране сотни тысяч приезжих получили гражданство незаконно, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.