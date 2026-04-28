Иран может столкнуться с необходимостью сократить добычу нефти

Свободные мощности для хранения нефти в Ирана быстро истощаются, что грозит новым и еще более масштабным сокращением добычи в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Как сообщает Kpler, на данный момент неиспользуемых нефтехранилищ республике хватит всего на 12–22 дня. Это повышает вероятность того, что уже к середине мая Ирану придется дополнительно уменьшить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Ранее, на прошлой неделе, в Goldman Sachs сообщили, что Иран уже сократил добычу на 2,5 миллиона баррелей в день. Соседние государства — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ — также вынуждены были пойти на аналогичные меры после начала войны в Персидском заливе.

В Kpler прогнозируют, что руководство Ирана начнет в полной мере ощущать финансовые проблемы лишь через несколько месяцев. Экспорт нефти из страны значительно упал с начала апреля, когда президент США отдал приказ о морской блокаде иранских портов. Из-за того, что движение судов через Ормузский пролив остается минимальным, иранские поставки на мировой рынок сейчас составляют около 567 тысяч баррелей в день, тогда как в марте этот показатель оценивался в среднем в 1,85 миллиона баррелей в сутки.

Обычно иранская нефть идет до основных покупателей в Китае около двух месяцев, после чего у покупателей есть еще два месяца для завершения расчетов, поясняет Kpler. Таким образом, блокада со стороны ВМС США не повлияет на доходы Ирана быстро — удар по ним отложится на 3–4 месяца. Компания также отмечает, что не зафиксировала успешных попыток обойти американскую морскую блокаду в районе Ормузского пролива, а отгрузки иранской нефти на танкеры с момента ее введения сократились примерно на 70%.