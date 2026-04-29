Песков заявил, что ОАЭ не предупредили Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОАЭ не предупредили Москву о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

«Нет, не предупреждали. Это суверенное решение Объединённых Арабских Эмиратов. Мы уважаем это решение», — цитирует его РИА Новости.

Директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган допустил снижение цен на нефть после выхода ОАЭ из ОПЕК.

Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявил, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК является стратегическим.