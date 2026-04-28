Стало известно, когда могут назначить нового бизнес-омбудсмена в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что судьба уполномоченного по защите прав бизнеса в России определится до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом он заявил на Международном совете по сотрудничеству и инвестициям, передает РИА Новости.

«Мы, наверное, такое есть ощущение, до Петербургского международного экономического форума завершим диалог с президентом и администрацией по поводу судьбы уполномоченного по защите прав предпринимателей», — сказал Шохин.

По его словам, переговоры с Кремлем по кандидатуре бизнес-омбудсмена вышли на «финишную прямую».

Согласно действующему законодательству, президент назначает уполномоченного сроком на пять лет, учитывая мнение делового сообщества. Один и тот же человек не может оставаться в этой должности дольше двух сроков подряд.

Полномочия Бориса Титова, занимавшего пост с июня 2012 года, истекли еще в 2022-м. Сейчас он работает специальным представителем главы государства по связям с международными организациями в вопросах устойчивого развития.

До этого Титов предложил создать в системе ООН новую должность — специального посланника Генсека по вопросам развития и защиты малого и среднего бизнеса.