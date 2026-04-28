Выход ОАЭ из ОПЕК может спровоцировать развал нефтяного союза

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во вторник, 28 апреля, официально объявили о своем решении покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и расширенный альянс ОПЕК+.

© Московский Комсомолец

Согласно заявлению эмиратского государственного информационного агентства WAM, выход страны из этих объединений вступит в силу с 1 мая 2026 года. Этот шаг, о возможности которого ходили слухи уже давно, стал одним из самых значительных потрясений для картеля за всю его историю, положив конец почти шестидесятилетнему членству ОАЭ.

Власти ОАЭ объяснили свое решение необходимостью повышения гибкости и возможности быстрее реагировать на меняющуюся динамику рынка В официальном заявлении WAM подчеркивается, что этот шаг "отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ, а также меняющийся энергетический профиль страны". В Абу-Даби также заявили, что выход из соглашений о квотах поможет им эффективнее удовлетворять неотложные потребности мирового рынка, оставаясь при этом ответственным и надежным поставщиком.

Ключевой причиной для такого шага стало стремление Эмиратов кардинально нарастить объемы добычи «черного золота». В последние годы ОАЭ были недовольны квотами, установленными в рамках ОПЕК+, которые сдерживали их производственные мощности. Абу-Даби поставил перед собой амбициозную цель — увеличить добычу до 5 миллионов баррелей в день уже к 2027 году, и выход из картеля развязывает им для этого руки. Свобода от производственных ограничений позволяет Эмиратам в одностороннем порядке наращивать свою долю на рынке.

Решение было принято на фоне серьезного геополитического кризиса на Ближнем Востоке, связанного с конфликтом вокруг Ирана. Этот конфликт привел к дестабилизации в регионе и фактическому закрытию Ормузского пролива, что вызвало резкий скачок цен и серьезный дефицит предложения. В этих условиях шаг ОАЭ также отражает их растущие разногласия с неформальным лидером картеля — Саудовской Аравией, с которой они конкурируют за экономическое влияние, в том числе в Йемене.

Выход ОАЭ стал мощным ударом по единству и влиянию альянса ОПЕК+, который лишился своего третьего по величине производителя, передает РИА Новости. Немедленной реакцией рынка стала волатильность и резкое падение цен на нефть более чем на 2 доллара за баррель. Эксперты полагают, что этот прецедент может спровоцировать дальнейший выход других стран из картеля и ослабить его способность координировать глобальную политику в области добычи нефти. Эмираты, в свою очередь, пообещали и дальше действовать ответственно, постепенно наращивая поставки на рынок.