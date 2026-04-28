Цена нефти обвалилась на фоне выхода ОАЭ из ОПЕК

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent обвалилась на лондонской бирже ICE — это произошло после того, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщает РБК со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что стоимость нефти упала на 1,91% за минуту — до 110 долларов за баррель. При этом, до заявления ОАЭ о выходе из ОПЕК цены на нефть росли. На пике цена Brent выросла на 4% — до 112,66 долларов за баррель. Это было самым высоким показателем с 23 марта.

Впрочем, после резкого падения цены вновь начали расти. В итоге они вернулись на уровни выше 111 долларов за баррель. Эксперты объяснили этот рост тем, что США и Иран не добились прогресса в достижении мирного соглашения, из-за чего Ормузский пролив остается заблокированным.

Ранее СМИ сообщили, что Иран может столкнуться с необходимостью сократить добычу нефти.