Выход ОАЭ из ОПЕК назвали победой Трампа

Андрей Дуванов

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК станет победой для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Авторы издания отмечают, что в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году Трамп обвинил ОПЕК в «обмане остального мира» путем завышения цен на нефть. Кроме того, он также связал военную поддержку США в Персидском заливе с ценами на нефть — по его словам, оказывая помощь ОПЕК Белый дом «действует в своих интересах, устанавливая высокие цены на нефть».

Как отмечает источник, выход ОАЭ из группы нефтедобывающих стран может привести к дезорганизации и ослаблению ОПЕК. При этом, ранее группа стремилась демонстрировать единство, несмотря на имеющиеся внутренние разногласия.

«Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохамед аль-Мазруи заявил агентству Reuters, что решение было принято после тщательного анализа энергетических стратегий региональной энергетической компании. На вопрос о том, консультировались ли ОАЭ с фактическим лидером ОПЕК, Саудовской Аравией, он ответил, что ОАЭ не поднимали этот вопрос ни с одной другой страной», — сообщает издание.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.