Выход ОАЭ из ОПЕК назвали победой Трампа

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК станет победой для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Авторы издания отмечают, что в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году Трамп обвинил ОПЕК в «обмане остального мира» путем завышения цен на нефть. Кроме того, он также связал военную поддержку США в Персидском заливе с ценами на нефть — по его словам, оказывая помощь ОПЕК Белый дом «действует в своих интересах, устанавливая высокие цены на нефть».

Как отмечает источник, выход ОАЭ из группы нефтедобывающих стран может привести к дезорганизации и ослаблению ОПЕК. При этом, ранее группа стремилась демонстрировать единство, несмотря на имеющиеся внутренние разногласия.

«Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохамед аль-Мазруи заявил агентству Reuters, что решение было принято после тщательного анализа энергетических стратегий региональной энергетической компании. На вопрос о том, консультировались ли ОАЭ с фактическим лидером ОПЕК, Саудовской Аравией, он ответил, что ОАЭ не поднимали этот вопрос ни с одной другой страной», — сообщает издание.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.