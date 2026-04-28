Сербия захотела заключить с Украиной одно соглашение

Сербия намерена заключить с Киевом соглашения по поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. Об этом в ходе пресс-конференции заявил сербский лидер Александар Вучич после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, передает ТАСС.

«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям», — сказал он.

Вучич отметил, что Белград пытается обеспечить сербских фермеров удобрениями, «но проблем очень много».

Президент Сербии отметил, что «ситуация в мире становится все сложнее». Вучич также указал на сохраняющиеся высокими цены на нефть, из-за чего Сербия была вынуждена снизить акциз на топливо на 25%.

До этого Вучич в рамках британского подкаста The rest is politics предложил западным странам призвать украинцев не смотреть в прошлое по вопросу Крыма, как западные политики говорят сербам о проблеме Косово и Метохии.