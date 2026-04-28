Сербия захотела заключить с Украиной одно соглашение

Сербия на фоне сложной ситуации в мире работает над решением проблем аграрного сектора, в частности, планирует заключить соглашения с рядом стран о поставке удобрений, рассказал президент республики Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, война на Ближнем Востоке привела к кризису на рынках топлива, удобрений, алюминия, пластика, продуктов.

«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям», — отметил Вучич.

Белград пытается обеспечить аграриев удобрениями, но сталкивается при этом со значительными сложностями, пожаловался президент.

Глава государства заметил также, что цены на нефть по-прежнему остаются высокими. В связи с этим, Белграду пришлось снизить акциз на топливо на 25%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Вучич неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским по вопросам текущей повестки.

В частности, в мае глава Сербии обсудил с украинским лидером двустороннее сотрудничество в формате Украина — Юго-Восточная Европа, а также поговорил о европейском пути республик; в июне — геополитическую ситуацию в целом, экономику и сотрудничество.