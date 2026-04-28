В Ираке высказались по поводу выхода из ОПЕК

Ирак, как передает агентство Рейтер, не собирается выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне громкого заявления ОАЭ.

Ранее во вторник эмиратское информагентство WAM сообщило о намерении Абу-Даби выйти из ОПЕК и ОПЕК+.

«Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+», - сообщили агентству источники в иракской нефтяной отрасли.

Багдад выступает за «сильную организацию для обеспечения приемлемых стабильных цен на нефть».