В выходе ОАЭ из ОПЕК увидели подтверждение одной тенденции

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК связано со структурными противоречиями внутри организации, влиянием геополитических факторов и изменением энергетической стратегии самой страны. Об этом эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал ТАСС.

«Страна последовательно инвестировала в расширение добычи и планировала выйти на 5-6 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы, однако соглашения ограничивали этот рост», — объяснил специалист.

В предпринятом ОАЭ шаге он видит подтверждение общемирового тренда на ослабление роли наднациональных структур, среди которых не только ООН, но и организаторы экономического взаимодействия.

«В экзистенциальном кризисе пребывают ВТО и USMSA, парализованные ростом протекционизма и распространением преференциальных соглашений о свободной торговле, в том числе благодаря политике Дональда Трампа», — подчеркнул Новик.

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что ОАЭ покинет организацию стран-экспортеров нефти уже с 1 мая. Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи заявил, что это решение является политическим и было принято после тщательного анализа, который не включал консультаций ни с Саудовской Аравией, ни с какой-либо другой страной.