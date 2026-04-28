Эксперт: начнутся ценовые войны между Саудовской Аравией и ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе с 1 мая 2026 года из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и расширенного альянса ОПЕК+. О том, ждать ли коллапса организации, обвала цен на нефть и начала ценовой войны, в беседе с "РГ" рассказал приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде:

© Российская Газета

"Выход ОАЭ из ОПЕК, безусловно, негативно отразится на мировых ценах на нефть. Рынок будет меньше под контролем, не будет предсказуемости и прозрачности формирования цен. Россия и Саудовская Аравия являются сопредседателями Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Они объединили ряд стран, смогли добиться стабилизации цены на нефть. Благодаря ОПЕК+ с 2016 года удавалось регулировать рынок энергоресурсов, и это было оптимально как для производителей, так и для потребителей. Выход ОАЭ политически мотивирован и может сказаться на соглашении ОПЕК+. И это создает прецедент".

По оценке эксперта, в ближайшее время стоит ожидать краткосрочного падения цен на нефть:

"Возможностей ОАЭ не так много, чтобы они смогли полностью загладить ценовой шок. Начнутся ценовые войны, особенно между Саудовской Аравией и ОАЭ. Изначально вся эта ситуация инициирована именно из-за политического охлаждения и конфликта между Эр-Риядом и Абу-Даби".

Садыгзаде подчеркнул, что ОАЭ в ближайшее время планируют нарастить добычу и экспорт нефти:

"С момента блокирования Ормузского пролива экспорт стран ОПЕК сократился практически на 27 процентов. В этом контексте ОАЭ тоже достаточно сильно пострадали. Теперь они ориентируются на то, чтобы не подпадать под ограничения со стороны организации. Но возможности ОАЭ экспортировать нефть ограничены. Они действуют в основном через Оманский залив, через порт Фуджейра. В случае ухудшения отношений с Саудовской Аравией им будет тяжело использовать наземные маршруты".

Эксперт уверен, что страны ОПЕК и ОПЕК+ продолжат сотрудничество: