$74.6987.59

Китай готовится возобновить экспорт топлива

Газета.Ru

Китай возобновит экспорт бензина, дизельного и авиатоплива с мая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

© Газета.Ru

По данным издания, крупные нефтяные государственные компании уже подали заявки на получение разрешений на экспорт горючего. По словам сотрудника нефтяной государственной компании, китайское руководство считает, что внутренние потребности в горючем стабильны, и страна возобновит экспорт.

Китай планирует поставлять в основном авиатопливо азиатским государствам, запасы которых в данный момент находятся на опасно низком уровне. Кроме того, Пекин намерен поставлять им некоторые объемы бензина и дизельного топлива.

Власти КНР запретили экспорт топлива в начале военного конфликта на Ближнем Востоке для защиты внутреннего рынка.

Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля.