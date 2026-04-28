Путин назвал экономику основой обороны и развития России

Президент России Владимир Путин отметил, что успешное выполнение задач в обороне напрямую связано с устойчивым развитием национальной экономики.

Решение задач в сфере обороны зависит от состояния экономики России, заявил президент России Владимир Путин. Он особо отметил, что необходимо обеспечить законные интересы отечественного предпринимательства, поскольку бизнес сейчас составляет практически всю экономику страны, передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «И все мы прекрасно понимаем, что именно экономика – это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже».

Ранее во вторник Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года. Президент до этого предупреждал, что противники России попытаются внести раскол на выборах в парламент.

Глава государства также заявил о росте рисков террористических угроз в России.