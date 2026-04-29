В России восстановился спрос на наличные

В России стал восстанавливаться спрос на наличные. Об этом написал «Коммерсантъ», проанализировавший доклад о денежных агрегатах и кредите Банка России.

В апреле снижение доли наличных денег в экономике остановилось, а их объем вырос до 14,1 процента от широкой денежной массы. По словам аналитика Газпромбанка Егора Сусина, отток в наличные составил 0,5 триллиона рублей. При этом структурный дефицит ликвидности увеличился: он составил порядка 1,55 триллиона рублей.

Часть участников рынка связывают происходящее с увеличением числа операций в неформальном секторе, к которому относится малый и средний бизнес. Сусин же напоминает, что происходящее также совпало с ограничениями в функционировании интернет-сервисов. Ключевой вклад может быть связан именно с этим, говорит он.

Кредитные учреждения отток ликвидности компенсируют заимствованиями у Центробанка. Объем последних к концу апреля увеличился до 5 триллионов рублей, обратил внимание аналитик Газпромбанка.

О том, что россияне начали возвращаться к наличным деньгам, сообщалось еще в середине апреля. ЦБ тогда приводил статистику за прошлый год, а наибольший прирост продемонстрировали Ставропольский край и Севастополь. Также в топ-5 оказались Камчатка, Псковская и Воронежская области.