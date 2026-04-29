Курс иранского риала упал до 1,8 миллиона за доллар США

За последние два дня иранский риал начал стремительно дешеветь и по состоянию на 29 апреля опустился уже до рекордных 1,8 миллиона за доллар. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

© EPA/ТАСС

До этого несколько недель валюта оставалась относительно стабильной из-за минимальных объемов импорта и экспорта. Более того, в конце марта риал даже укреплялся до 1,559 миллиона за доллар после частичного разрешения США на продажу иранской нефти.

Однако с тех пор Вашингтон перешел к блокаде Ормузского пролива для иранских судов, а сам Тегеран блокирует проход всех остальных. Между странами по состоянию на конец апреля действует перемирие, однако фактически переговоры зашли в тупик.

Опрошенные изданием эксперты не исключили, что падение риала усугубит инфляцию в стране, поскольку торговля существенно зависит от импорта, в том числе продуктов питания, лекарств, электроники.

В последний раз Тегеран проводил деноминацию национальной валюты осенью прошлого года. Однако такой шаг не предотвратил дальнейшего падения риала. В марте в обращение ввели купюру номиналом 10 миллионов реалов, поскольку в стране перестало хватать наличных. Падение курса и, как следствие, подорожание почти всех товаров стало одной из причин массовых протестов в Иране зимой.