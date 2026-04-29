Выход ОАЭ из ОПЕК назвали серьезным прецедентом

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ следует считать серьезным прецедентом. Об этом заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

ОЭА стали первым крупным игроком на рынке нефти ОПЕК, который самостоятельно покинул отраслевое объединение, не обсудив свое решение с партнерами по альянсу. На долю ближневосточного государства приходилось 12 процентов от совокупной добычи объединения, пояснил Белогорьев.

Ее производственные мощности в настоящее время оцениваются примерно в 5 миллионов баррелей в сутки, добавил эксперт. Однако ограничения в рамках сделки ОПЕК+ до недавнего времени сдерживали ежедневную добычу сырья в ОАЭ. Так, в феврале среднесуточный показатель составлял лишь 3,4 миллиона баррелей. После выхода страны из состава организации подобных барьеров у нее не будет, констатировал Белогорьев.

ОАЭ выйдут из состава ОПЕК и сырьевой сделки ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. В ближневосточном государстве объяснили такое решение необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». В долгосрочной перспективе, отмечал ранее главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, наращивание добычи в ОАЭ может поспособствовать затяжному снижению мировых цен на нефть.