В стране ЕС сделали неожиданное заявление о поставках газа из РФ

Европе проще и дешевле всего получать газ для своих подземных хранилищ из России, сообщил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. По его словам, на данный момент у ЕС есть только один по-настоящему гибкий маршрут для наращивания импорта — из РФ.

Квасньовский отметил, что в Еврокомиссии о возвращении к российским энергоресурсам слышать не хотят, но многие в деловых кругах призывают хотя бы на время пересмотреть этот запрет.

Эксперт напомнил, что из-за потери катарского газа (7% от общего объема) Брюсселю нужно где-то брать 86 миллиардов кубов сжиженного природного газа, чтобы забить хранилища. Найти столько будет крайне сложно, к тому же цены кусаются сильнее, чем год назад.

Напомним, что в январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского трубопроводного газа и СПГ. Уже с 25 апреля под запрет попали краткосрочные контракты на сжиженный газ, с 1 января 2027 года — долгосрочные. Трубопроводный газ запретят по краткосрочным договорам с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027-го.

Как заявил ранее РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, главная проблема не в объемах, а в потере маневра. Именно спотовые поставки позволяли Европе оперативно закрывать пиковый спрос. Теперь этой возможности нет.