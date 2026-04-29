Объединенные Арабские Эмираты официально покинули ОПЕК, сообщил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи. Решение принято в закрытом режиме, без консультаций с партнерами. Уход Эмиратов — не просто скандал, а крушение энергетического мироустройства, которое строилось десятилетиями, передает РИА Новости.

ОАЭ вступили в картель в 1967 году и на протяжении почти 60 лет были там одной из ведущих сил. Страна входит в первую шестерку мировых производителей нефти. Теперь ОАЭ не связаны квотами на добычу, установленными в рамках картеля.

Формальная причина выхода — «анализ текущей и будущей политики по добыче». Последние годы ОПЕК игнорировал требования Вашингтона нарастить добычу и снизить цены, отмечает агентство. Администрация США выражала недовольство такой политикой картеля. А после начала войны в Персидском заливе и блокады Ормуза страны картеля понесли колоссальные убытки, в то время как американские нефтяники только богатеют.

В Абу-Даби заявили, что ОПЕК не может гарантировать защиту интересов своих участников. Выход ОАЭ сократил число союзников Саудовской Аравии внутри организации.

США находятся на пике собственной добычи, а также установили контроль над запасами нефти в Венесуэле. Единый союз нефтедобытчиков мог бы быть противовесом Вашингтону, однако выход ОАЭ из ОПЕК поставил под сомнение возможность такого противостояния, говорится в материале.