Россия добилась значительного прогресса во внешней торговле

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам прошлого года составило 139,3 миллиарда долларов. Больше только у Германии (226,4 миллиарда) и Китая (1,19 триллиона), следует из данных национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, передает РИА Новости. В первую пятерку также вошли Ирландия (133,8 миллиарда) и Нидерланды (118,7 миллиарда).

Профицит обеспечивает поступления в бюджет и поддерживает курс рубля, поясняют эксперты. Москве удалось компенсировать санкционное давление за счет роста торговли с незападными странами и колебаний мировых цен на ключевые товары российского экспорта.

Основу внешней торговли РФ по-прежнему составляют энергоресурсы, поставки которых перенаправлены в Азию. При этом вырос и несырьевой экспорт: металлургия прибавила 17,4% (до 74,7 миллиарда долларов), химическая промышленность — 21,6% (33,6 миллиарда), машиностроение — 26,6% (29,6 миллиарда). Кроме того, Россия перешла на расчеты в юанях, рупиях и рублях — доля доллара и евро упала с 80% до 18%.

В антирейтинге лидируют США с дефицитом 1,24 триллиона долларов (на 3% больше, чем в 2024 году). Далее следуют Великобритания (395,3 миллиарда), Индия (310,2), Франция (105,4) и Турция (92,1).

По оценкам экспертов, при благоприятной конъюнктуре в 2026 году российский экспорт может вырасти минимум на 5%. В качестве перспективных направлений называются IT-сектор, химическая промышленность, машиностроение, агроэкспорт, а также зеленые технологии — водородное топливо и атомная энергетика. Однако для удержания позиций стране потребуется сменить стратегию, подчеркивают аналитики.