Сколько РФ заработает на нефти и газе благодаря кризису на Ближнем Востоке

Нефтегазовые доходы бюджета РФ резко выросли на фоне проблем с поставками через Ормузский пролив. С конца февраля нефть Brent подорожала почти на 50%, российская Urals — следом, пишут «Известия».

По данным Минэкономразвития, в середине марта — середине апреля ее средняя цена составила около 94 долларов за баррель. В начале апреля Urals доходила до 116 долларов — максимума за 13 лет, что почти вдвое выше заложенных в бюджет 59 долларов за баррель.

В марте доходы РФ от нефтеэкспорта подскочили до 19 млрд долларов, подсчитали в МЭА. Это на 9,7 млрд больше, чем в феврале, и на 4,76 млрд больше, чем год назад. В мае нефтегазовые поступления составят около 650 млрд рублей — на 27% больше, чем в мае 2025-го, оценивают специалисты. Эффект от высоких цен проявится в бюджете с опозданием в пару месяцев, отмечает агентство.

В Минфине заговорили о пересмотре бюджетного правила. Сейчас излишки от цен выше 59 долларов за баррель уходят в ФНБ. Планировалось снижать эту планку до 55 долларов к 2030 году, но теперь в ведомстве считают это неактуальным. Новые параметры хотят утвердить с 2027 года.