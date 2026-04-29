Экономика Афганистана страдает от дискриминации женщин

Ограничения для женщин в Афганистане могут привести к острой нехватке более 25 тысяч специалистов к 2030 году, особенно в сфере образования и здравоохранения. Согласно докладу ЮНИСЕФ, действующие запреты на образование и занятость женщин уже негативно сказываются на доступе к образованию и медицинским услугам, а также на экономике страны.

Ожидается, что к 2030 году дефицит учительниц может составить до 20 тысяч, а медицинских работниц – 5,4 тысячи. Уже сейчас наблюдается сокращение числа женщин-педагогов. В здравоохранении, где доступ к врачам-мужчинам ограничен для многих женщин, уменьшение числа медработниц может ухудшить показатели материнского и детского здоровья.

Ежегодные экономические потери от этих ограничений оцениваются примерно в 84 миллиона долларов. ЮНИСЕФ призывает власти Афганистана отменить запреты и международное сообщество продолжить поддержку образовательных программ.

