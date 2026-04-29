Всемирный банк оценил последствия затяжной войны на Ближнем Востоке

Во Всемирном банке заявили, что сокращение добычи нефти на 1% из-за геополитического шока приводит к росту цен более чем на 11%, передает profinance.ru.

Средняя цена Brent в 2026 году составит 86 долларов за баррель, если не случится дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, говорится в прогнозе банка. При затяжной войне или серьезных перебоях с поставками нефть может подорожать до 115 долларов за баррель.

По базовому сценарию Всемирного банка, острая фаза сбоев в торговле на Ближнем Востоке завершится в мае, а объемы перевозок через Ормузский пролив вернутся к довоенному уровню к октябрю. Мировые поставки нефти в 2026 году сократятся на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Потребление тоже немного снизится из-за роста цен и ограничительных мер в странах с дефицитом.

Запасы нефти будут смягчать последствия до середины 2026 года. Во второй половине года ожидается возврат к профициту: добыча восстановится до 108,3 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году Brent может упасть до 70 долларов за баррель.

Серьезность текущего шока будет определяться масштабом повреждения мощностей на Ближнем Востоке и длительностью перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, отмечают в банке. Средняя цена Brent может составить около 95 долларов за баррель при задержках с восстановлением перевозок. Если добавится ущерб нефтяной инфраструктуре, цена поднимется до 115 долларов.

Среди рисков снижения прогноза — быстрое внедрение электромобилей, слабый глобальный рост и высокий уровень предложения в 2027 году. Также сбои в судоходстве могут устранить быстрее ожидаемого. Согласно анализу банка, геополитические перебои с поставками нефти обычно оказывают особенно дестабилизирующее воздействие на товарные рынки.