«Сбер» ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП России на 2026 год

Сбербанк изменил свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям на конец 2026 года, указано в презентации банка для инвесторов. Если в феврале 2026-го аналитики банка ожидали инфляцию на уровне 5-6% к концу года, то теперь прогнозируют ее на большем уровне — 6-6,5%.

Банк также ухудшил прогноз по ВВП России в 2026-м. Ранее, в феврале, аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1-1,5% по итогам года, теперь прогнозируют более скромный рост — в районе 0,5-1%.

Вместе с тем аналитики «Сбера» ожидают замедления динамики розничного кредитования по сектору. Если ранее они прогнозировали рост показателя на 9-11%, то теперь — только на 5-8%.

Наконец, в банке ожидают ослабления национальной валюты до 80-90 рублей за $1 во второй половине 2026 года. На динамику курса повлияет возвращение Минфина к покупке валютной ликвидности, которая будет поступать на рынок из-за высоких цен на нефть. В третьем квартале рубль ослабнет до 80-85 за $1, в четвертом — до 85-90 рублей за $1, уточнил зампредправления «Сбера» Тарас Скворцов на звонке с инвесторам, его слова передает корреспондент Frank Media.

Остальные прогнозы банка остались без изменений, а именно:

корпоративное кредитование в целом по сектору вырастет на 10-12%; средства юрлиц в банках прибавят 10-12%, средства физлиц — 13-15%; чистая процентная маржа «Сбера» составит 5,9%; чистые комиссионные дохода «Сбера» прибавят 5-7%; стоимость риска в госбанке ожидают менее 1,4%; рентабельность капитала в «Сбере» ожидают на уровне 22%; достаточность общего капитала Сбербанка на конец года, Н20.0, — 13,3%.